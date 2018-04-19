عضو مجلس النواب : “سلامة” يدفع ليبيا إلى مرحلة انتقالية رابعة

المتوسط :
أفاد عضو مجلس النواب “سعد امغيب “، ، أن الجهود المبذولة من قبل المبعوث الإممي لدى ليبيا غسان سلامة لحل الأزمة الليبية ترمي إلى الدفع نحو مرحلة إنتقالية رابعة بالبلاد.
و أشار امغيب،في تصريحات صحافية، أمس الاربعاء، بأن دخول البلاد إلى تلك المرحلة أمر ينافي إرادة الليبين في بناء دولتهم ، مضيفا بأن تخوفات النواب من التدخلات الخارجية بالبلاد هي مادفعتهم إلى الإعلان عن رفضهم من تلك التدخلات عبر بيان موقع من 67 نائبا .
وناشد امغيب، الليبين و الأطراف السياسية كافة بالتكاتف من أجل حل أزماتهم بعيدا عما وصفه بتدخل المبعوث الأممي خاصة، والتدخل الخارجي عامة، على حد قوله
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