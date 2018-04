عضو مجلس النواب : “سلامة” يدفع ليبيا إلى مرحلة انتقالية رابعة

المتوسط :

أفاد عضو مجلس النواب “سعد امغيب “، ، أن الجهود المبذولة من قبل المبعوث الإممي لدى ليبيا غسان سلامة لحل الأزمة الليبية ترمي إلى الدفع نحو مرحلة إنتقالية رابعة بالبلاد.

و أشار امغيب،في تصريحات صحافية، أمس الاربعاء، بأن دخول البلاد إلى تلك المرحلة أمر ينافي إرادة الليبين في بناء دولتهم ، مضيفا بأن تخوفات النواب من التدخلات الخارجية بالبلاد هي مادفعتهم إلى الإعلان عن رفضهم من تلك التدخلات عبر بيان موقع من 67 نائبا .

وناشد امغيب، الليبين و الأطراف السياسية كافة بالتكاتف من أجل حل أزماتهم بعيدا عما وصفه بتدخل المبعوث الأممي خاصة، والتدخل الخارجي عامة، على حد قوله

