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عضو مجلس النواب : “سلامة” يدفع ليبيا إلى مرحلة انتقالية رابعة

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

أفاد عضو مجلس النواب “سعد امغيب “، ، أن الجهود المبذولة من قبل المبعوث الإممي لدى ليبيا غسان سلامة لحل الأزمة الليبية ترمي إلى الدفع نحو مرحلة إنتقالية رابعة بالبلاد.

و أشار امغيب،في تصريحات صحافية، أمس الاربعاء، بأن دخول البلاد إلى تلك المرحلة أمر ينافي إرادة الليبين في بناء دولتهم ، مضيفا بأن تخوفات النواب من التدخلات الخارجية بالبلاد هي مادفعتهم إلى الإعلان عن رفضهم من تلك التدخلات عبر بيان موقع من 67 نائبا .

وناشد امغيب، الليبين و الأطراف السياسية كافة بالتكاتف من أجل حل أزماتهم  بعيدا عما وصفه بتدخل المبعوث الأممي خاصة، والتدخل الخارجي عامة، على حد قوله

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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