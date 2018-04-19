ورشة عمل في بني وليد بعنوان " المساجد الاثرية وسبل الحفاظ عليها"

بمناسبة يوم التراث العالمي اقام قسم الاثار بكلية الآداب بجامعة بني وليد اليوم الأربعاء ورشة عمل حول المساجد الاثرية وسبل الحفاظ عليها

وحضر ورشة العمل عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الاثار وعدد من المهتمين بالأثار وبمشاركات خارجية عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنيت ( عبر السكايب ) من بحاث اثار من تونس والمغرب وإيطاليا ومصر

وتم خلال ورشة العمل بحث سبل الحفاظ والاهتمام وترميم المساجد الاثرية ببني وليد لان المساجد التاريخية جزء أصيل لا ينفصل عن حياتنا ، وعن تاريخنا ، وعن قيام تاريخ ليبيا المعاصر

وتم تسليط الضوء في هذه الورشة على المساجد الاثرية والعتيقة وما تعانيه من اهمال وتخريب والاعتداءات المتكررة

وقال مصطفي الشيباني محاضر بقسم الاثار ومهتم بالآثار لمراسل بوابة افريقيا الإخبارية بني وليد ان الورشة حاولت ان تصيغ عدة توصيات ربما تهتم بها مصلحة الاثار او مراقبة اثار ليبيا او الهيئة العامة للثقافة او السياحة او الجهات المختصة ونحاول تذكيرهم بالواقع الذي تعانيه اثار بني وليد بصفة خاصة

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