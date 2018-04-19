جمعية الفنون التشكيلية والخط العربي بصبراتة تفتتح معرضا للخط العربي

عين ليبيا

افتتحت جمعية صبراتة للفنون التشكيلية والخط العربي يوم الثلاثاء الموافق 17 / 4 / 2018م بقاعة المعلمين معرض الخط العربي للخطاط الأستاذ المبروك عبدالله الجليدي أحد أعلام الأدب والفن بمدينة صرمان، ويهدف المعرض إلى إبراز جماليات وفنون تشكيل الخط العربي وهو ما تجلى في اللوحات المعروضة بتمازج فنون الخط واللون والرمز فزاد من بهائها وجمالها.

كما يأتي هذا التعاون بين مراقبة تعليم صبراتة وجمعية الفنون التشكيلية والخط العربي في إطار تشجيع المراقبة لتنفيذ المناشط الثقافية والفنية، لتتواصل على هامش المعرض عدة مناشط فنية وشعرية، ومسابقات في مجال القصة القصيرة والرسم الفوري الحر والتي ستقام بين طلبة المدارس الثانوية خلال الفترة القادمة.

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