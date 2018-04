مستشفي غات يطلق نداءات عاجلة لإنقاذ حياة طفلة

المتوسط :

أطلق مستشفي غات العام نداءات عاجلة للمساعدة في نقل طفلة رضيعة في شهرها الثامن لإتمام علاجها بأحد الحضانات في مستشفيات طرابلس في أقرب وقت ممكن.

وأرجعت المستشفي، في بيان مقتصب لها عبر تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” عدم قدرتها إلى متابعة حالة الطفلة نظرا لتدهور حالة الطفلة الذي انقذت بتدخل جراحي وذلك لعدم التمكن من نقلها لاحد مشافي العاصمة بسبب عدم وجود مستشفى حكومي بالمدينة لاستقبالها، وكذلك لضعف الامكانيات بالمستشفى .

يذكر ان طفلة ولدت بعملية جراحية في بداية شهر الثامن مع حدوث مضاعافات خطيرة للام وبفضل الطاقم الطبي التابع للقوافل الطبية استقرت حالتها الا ان طفلتها مازالت بحاجة لنقل بحضانة خاصة للطرابلس لضعف الامكانيات بالمستشفى.



