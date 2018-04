المتوسط :

ضبط جهاز مكافحة المخدرات شحات، أمس الاربعاء، أحد مهريبي المخدرات أثناء محاولته العبور من إحدى بوابات شحات .

وأفاد الناطق باسم مديرية أمن شحات حسن بو أكريم، أنه تم القبض على المتهم وبحوزته كمية هائلة من مخدر الحشيش تقدر قيمتها (12000)باثني عشر آلاف دينار، وبعد التحقيق معه اعترف بأنه قام بجلبها للاتجار بها وبيعها وتم إحالته للنيابة العامة للاختصاص.

القبض على أحد مهربي المخدرات في مدينة شحات

