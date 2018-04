“صنع الله” يطلق مبادرة في جنيف ضد مهربي الوقود

المتوسط :

أطلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مبادرة تهدف إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لانقاذ الصناعة النفطية من الضرر الاقتصادي والمجتمعي الكبير الذي تسببه عمليات تهريب الوقود المتفشي بالبلاد.

جاء ذلك خلال كلمة صنع الله امام ممثلى صناعة النفط العالمية في مؤتمر القمة الافتتاحي للنفط والوقود بجينيف، حيث أكد أن تهريب الوقود المنظم بالبلاد يكلف الأقتصاد الليبي اكثر من 750 مليون دولار سنويا، فضلا عن كونه يعد انتهاكا صريحا لسيادة القانون بالبلاد.

وثمن صنع الله الجهود المبذولة من قبل مكتب المدعي العام والهيئات الدولية مثل مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع للولايات المتحدة والحكومة الايطالية في مساعدتها في مكافحة تهريب دولي كبير، داعيا السلطات الليبية, والمجتمع الدولي مثل مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) والمعهد الأوروبي للشرطة (سيبول) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول), إلى اتخاذ اجراءات حازمة لتفكيك شبكات تهريب الوقود بالبلاد.

و أضاف صنع الله أن التدابير الجديدة المقترحة لسياسة مكافحة التهريب تتمثل في استحداث نظم لتحديد الوقود لمساعدة القائمين على انفاذ القانون الليبي والدولي على القاء ادلة على التهريب او السرقة ؛ وكذلك تشجيع المجتمع الدولي على سن الجزاءات ومصادرة الاصول ضد المجرمين لكي تعود المكاسب غير المشروعة إلى الليبين ؛ و توسيع نطاق ولاية عملية صوفيا لادراج انواع الوقود المكرر وكذلك النفط الخام ؛ والعمل مع مكتب المدعي العام لضمان مقاضاة المسؤولين ؛ بالإضافة إلى تشجيع السلطات المختصة في ليبيا على النظر في اصلاح نظام الاعانات, الذي لا يتم تطبيق اهدافه.

ودعا صنع الله، الليبين و الحو الحاضرين بالمؤتمر على دعم المبادرة و التي تعد استراتيجية جديدة رئيسية لمكافحة افة تهريب الوقود.

