الصليب الأحمر ترسل أكبر حملة مساعدات إلى اللاجئين شرقى البلاد

أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات إنسانية على 6000 شخص من المهجرين وذوي الدخل المحدود على مدار الأسبوعين الماضيين بمدن المنطقة الشرقية في البلاد.

ووصفت اللجنة، تلك الحملة من المساعدات بأنها الأكبر في الشرق الليبي حيث تم توزيع قرابة 1532 حصة غذائية وغير غذائية لقرابة 1500 أسرة بمدن القبة، شحات، الأبرق، البيضاء، توكرة، والمرج ، مشيرة إلى أن كل حصة شملت فرشا وبطاطين ومواد تنظيف ومواد غذائية لا تقل عن 67 كيلو جراما، تمثلت في تن و رز وزيت وسكر ومكرونة ومواد أخرى

