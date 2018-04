“سيالة”: يمكن تجاوز الاتفاق السياسي لصالح الانتخابات وعلى الليبيين امتصاص “الإخوان”

المتوسط – سامر أبو وردة

قال وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة، إن ليبيا تريد استمرار الدعم المقدم من الدول العربية حتى الخروج من أزمتها، بالإضافة إلى دعم خارطة الطريق التي تبناها المبعوث الأممي، غسان سلامة، والتي اعتمدها مجلس الأمن.

وأضاف وزير خارجية “الوفاق”، في مقابلة تليفزيونية كان قد أجراها خلال مشاركته في اجتماعات القمة العربية، التي عقدت مؤخراً، بالمملكة العربية السعودية، ورصدتها “المتوسط”، أن الانتخابات لابد أن تجرى في جو مناسب يضمن نجاحها، وأن ما يؤخر إجرائها هو الرغبة في أن تتم في ظروف مهيئة، تجنباً لأن تتشابه ظروفها مع الانتخابات السابقة عام 2014، حينما اضطرت الأمم المتحدة أن تضع حل وسط من خلال لجان المصالحة ، في أن يبقى مجلسين، مجلس النواب والمجلس الاستشاري.

وتابع “نريد لهذه الانتخابات أن تنهي كل هذه الأوضاع الشاذة، وأن تخرج ببرلمان جديد يسيطر على زمام الأمور”

وأوضح سيالة، أن هناك من يحاولون الإبقاء على الوضع القائم، لأنهم لا يرون فرص للنجاح في الانتخابات القادمة، مشيراً إلى وجوب إضاعة الفرصة عليهم، عن طريق إجراء الانتخابات.

وأردف قائلا،” نحن ننتظر أحد الاستحقاقات من قبل مجلس النواب، وهو إصدار قانون الانتخابات، وفقاً للاتفاق السياسي، لأن ليبيا جرت بها انتخابات عامي 2012، 2014، بقانونين مختلفين، ولا أعتقد أن الانتخابات ستُجرى بأي منهما، ولابد من إصدار قانون يناسب المرحلة، وأيضاً هناك استحقاق آخر، يتعلق بالاستفتاء على الدستور”

وكشف سيالة، عن أنه من المطروح تجاوز فكرة الاتفاق السياسي لصالح إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات من شأنه إنهاء المراحل الانتقالية، فلا داع للتعديل ولا داع للدخول في مرحلة انتقالية أخرى، أما في حال تأخر إجراء الانتخابات، فسيلزم تعديل الاتفاق السياسي، الذي ثبت بتطبيقه وجود بعض النواحي غير العملية، بحسب قوله.

وذكر سيالة، أن التعديلات تنصب على تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من 9 إلى 3، رئيس ونائبين، وإلغاء حق الفيتو -بحسب تعبيره- الموجود في هذه الهيئة، بالإضافة إلى الفصل بين مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي، باعتبار أن المجلس الرئاسي سيتولى اختصاصات الرئيس، خلال المرحلة الانتقالية.

وحول ترشح سيف الإسلام القذافي في الانتخابات، قال إن الموضوع يجب أن يُنظر إليه لإي إطار حق المواطن في الترشح، إذا لم تكن هناك أحكام قضائية صادرة ضده، وهذا الأمر متروك للقضاء.

ورداً على سؤال حول الطرح القائل بإمكانية تعقد الوضع السياسي، جراء انتخاب عضو “الإخوان المسلمين” لرئاسة المجلس الاستشاري، قال سيالة، هؤلاء ليبيون، وعلى الليبيين امتصاص بعضهم، والنظرية الديمقراطية تقول بأن الأمر متروك للصناديق.

وأرجع سيالة سبب الأزمة الليبية، إلى الخلافات السياسية العربية، والتي نتج عنها تدخلات، وصفها بالمؤكدة.

The post “سيالة”: يمكن تجاوز الاتفاق السياسي لصالح الانتخابات وعلى الليبيين امتصاص “الإخوان” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية