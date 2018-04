المتوسط :

بحث مجلس الدولة الاستشاري اجتماعه العادي التاسع والعشرين أمس الأربعاء، بمجمع القاعات بـ (قصور الضيافة) بالعاصمة طرابلس، تطورات الاتفاق السياسي .

وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري يأن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه منذ تولى انتخاب “خالد المشري” كرئيسا للمجلس، مضيفا بأن الاجتماع تناول أيضا مناقشة الخطة المستقبلية التي سيسير المجلس وفقا لها.

