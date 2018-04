المتوسط :

ناقش وزير العمل والتأهيل المفوّض بحكومة الوفاق ” المهدي الأمين ” خلال لقائه، أمس الاربعاء،مع الوفد الصيني سبل عودة عمل الشركات الصينية داخل البلاد، وكذلك تفعيل الإتفاقيات السابقة و بحث الأفكار و المشاريع التي ينوي الوفد الصيني البدء في تنفيذها في ليبيا.

وأفادت الوزارة، في تدوينه بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” أن اللقاء تناول أيضا تعزيز التعاون مع الجانب الصيني فيما يتعلق بمجالات التدريب للعناصر الليبية من فئة الباحثين عن العمل.

من جانبه دعا الوفد الصيني، الأمين بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين ، مشيرين إلى تطلع الحكومة إلى تدريب وتأهيل عناصر ليبية في عدة مجالات مهنية وحرفية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post وزير العمل والتأهيل يبحث مع الوفد الصيني سبل عودة الشركات الصينية للعمل داخل البلاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية