السفارة الليبية بالقاهرة تخصص مكتب للأحوال المدنية لحل مشاكل الليبين بمصر

المتوسط :

اتفق رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، أمس الثلاثاء، مع سفير دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية محمد عبد العزيز على تفعيل قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن حل إشكاليات الجالية الليبية المقيمة في القاهرة منذ الخمسينيات وحتى اليوم خاصة فيما يتعلق بأوراقهم الثبوتية والحصول على الأرقام الوطنية..

و أقر الجانبان خلال لقائهما على تخصيص مكتب داخل القسم القنصلي بالسفارة وتحت إشرافه للجنة المكلفة من قبل المصلحة برئاسة زهير أمنسي،والتي ستباشر أعمالها في 29 من الشهر الجاري ولمدة شهر.

من جانبه ناشد بالتمر أبناء الجالية الليبية بالاستفادة من زيارة اللجنة والتواصل معها من أجل إيجاد حلول لمطالبهم من مصلحة الأحوال المدنية.

