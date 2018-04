اللجنة الخارجية بمجلس النواب  تنادي بأهمية توحيد الخطاب السياسي

المتوسط :

شددت اللجنة الخارجية بمجلس النواب على أهمية توحيد الخطاب السياسي، من أجل الحفاظ على هيبة وسلامة الدولة، ولقطع الطريق أمام الذين يسعون في تمزيق الوطن والعبث بأمنه

وقال رئيس اللجنة ، النائب يوسف العقوري، إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها ضرورة التواصل مع المنظمات والمؤسسات الدولية، في إطار السعي إلى حل الإشكال السياسي القائم في البلاد، مضيفا بضرورة استشارتها وأخذ موافقتها بخصوص الزيارات السياسية التي يوفد لها أعضاء البرلمان خارج البلاد، والالتزام بتقديم تقرير للجنة عقب إتمام أي زيارة من هذا القبيل.

