“سلامة” يبحث مع “المجبري” الخطوات السياسية الهامة خلال المرحلة المقبلة

اكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة امس الاربعاء، حاتا اقتئه في طرابلس مع نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، أن اصرار ورغبة البعثة الأممية في دعم الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا

وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة وزراء الوفاق، فأن الجانبين استعرضا آخر التطورات على الساحة الليبية، والخطوات المهمة خلال المرحلة المقبلة، وأولويات تنفيذها لضمان تحقيق الاستقرار في

