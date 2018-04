المتوسط :

احتج عدد من العاملين في شركة الخدمات العامة بمدينة درنة، ،امس الاربعاء، في ميدان الصحابه تنديدا بعدم تقاضي رواتبهم منذ أكثر من سنة، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في حقوقهم..

وتأتي تلك الاحتجاجات على خلفية التصريحات التي أدلى بها مدير الشركة، طلال الهنشير حول عدم قدرة الشركة على دفع مرتبات الموظفين، والذي سيؤدي إلى توقف عمل الشركة في عدد من المدن، ومن بينها درنة والقبة .

