حفتر يهاتف الناظوري للاطمئنان على صحته

قال الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان القوات المسلحة الليبية والحاكم العسكري ، الحاكم العسكري في منطقة درنة – بن جواد ، أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي اتصل به مساء الأربعاء للاطمئنان على حالته الصحية بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها .

وأكد الناظوري في مداخلة هاتفية مع برنامج « الحدث » على قناة ليبيا الحدث أن حفتر بصحة جيدة وسيراه الليبيون قريبا في ساحة العمل كعادته ، وفي الاحتفالات بالذكرى الرابعة لإطلاق عملية الكرامة ، وأضاف أن المشير حفتر يتابع تحركات الجيش الوطني على الجبهات لحظة بلحظة .

وكان المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة لليبية التابعة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر قد قال إن “الناظوري نجا من محاولة اغتيال إرهابية إثر تفجير سيارة مفخخة وضعت على قارعة الطريق عند المدخل الشرقي لمدينة بنغازي داخل منطقة سيدي خليفة وانفجرت فور مرور موكب الناظوري”.

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