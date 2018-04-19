السراج يدين «الهجوم الإرهابي» الذي تعرض له الفريق الناظوري

دان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موكب الفريق عبد الرازق الناظوري بمنطقة سيدي خليفة شرقي بنغازي.

وقال السراج في بيان أصدره ليل الأربعاء «نحمد الله على سلامة الفريق الناظوري وندين التفجير الإرهابي الجبان».

وقدم السراج التعازي إلى أسرة الشاب السوري الذي سقط نتيجة هذا العمل الإجرامي المدان».

ودعا السراج «الليبيين جميعًا إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد».

يذكر أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري، أكد أن محاولة استهدافه التي تعرض لها موكبه أثناء مروره بمنطقة سيدي خليفة شرق بنغازي «غادرة» وخسيسة».

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