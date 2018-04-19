ما السر وراء اختفاء قيادات مجلس شورى درنة الإرهابي؟

كشف الناطق باسم غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي، صلاح بوجيدار، عن اختفاء مجموعة بارزة من قيادات مليشيات مجلس شورى درنة الارهابي.

وقال بوجيدار، إن ظاهرة اختفاء تلك القيادات الأجنبية المطلوبة لدى دولها والمتواجدة في صفوف مليشيا مجلس شورى درنة الارهابي منذ سنة 2013، يأتي بالتزامن مع صدور الأوامر العسكرية من قبل قيادة الجيش بتكامل الاستعدادات لبدء عملية تحرير المدينة.

وأضاف أن مليشيا مجلس شورى درنة الارهابي طالب قياداته الأجنبية بعدم التحرك والتنقل داخل المدينة، حتى لا يتم رصدها والتقاط صورها. مبينا أن من أبرز تلك القيادات (عمر رفاعي سرور، وساري المصري، وأبو حمزة التونسي، وأبو عبيدة التونسي، وأبو عمر التونسي).

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