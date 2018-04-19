إجراء "20" عملية قسطرة قلبية بمركز طبرق الطبي

أجرى الدكتور عبد الهادي الكاديكي استشاري أمراض القلب، والفريق الطبي من أطباء وتمريض وفنيين بقسم القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي، صباح أمس 20 عملية قسطرة قلبية ما بين استكشافية وعلاجية.

وأوضح مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بطبي طبرق أن العمليات كانت لعدد من المرضى من مختلف مدن ومناطق ليبيا مثل مدينة طبرق، درنه، البيضاء ومدن ليبية أخرى كانت تعاني من مشاكل في القلب.

وأشار إلى أن العمليات كانت بمتابعة دقيقة من الاستشاري الزائر الدكتور عبد الهادي الكاديكي وأطباء وتمريض وفنيي غرفة عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي.

هذا وقام مركز طبرق الطبي بتوريد عدد من الدعامات من حساب المركز ومن المبلغ المخصص لقسم القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي، حيث إنَّ قيمة الدعامة الواحدة تقدر بحوالي 3000 دينار ليبي، والذي يعتبر مبلغا كبيرا بالنسبة للمواطن في توفير مثل هذه الدعامات في ظل نقص السيولة النقدية وغلاء الأسعار، فمركز طبرق الطبي وفر على المواطن معاناة السفر ودفع الأموال الكبيرة خارج الوطن.

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