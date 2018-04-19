القبض على أحد مروجي المواد المخدرة في مدينة شحات

قال مصدر أمني في تصريح خاص لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” إن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة شحات تمكن أمس الأربعاء من القبض على أحد مهربي المواد المُخدرة.

وأضاف المصدر انه بعد وضع كمين محكم للإيقاع به، بعد وصول معلومات للجهاز تفيد بقيام أحد مهربي المخدرات بالعبور من إحدى البوابات الأمنية بمدينة شحات حيث تم القبض عليه متلبساً وبحوزته كمية من مخدر “الحشيش” تقدر قيمتها باثني عشر ألف دينار، وبعد التحقيق معه اعترف أنه قام بجلبها للاتجار بها وبيعها وتمت إحالته للنيابة العامة للاختصاص.

يذكر أن جهاز مكافحة المخدرات شحات كان قد ضبط خلال الفترة الماضية خمسين كيلو غراما من المواد المخدرة نوع حشيش، ضمن حملة أطلقها على مروجي المخدرات.

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