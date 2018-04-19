مدير أمن شحات يبحث سبل تأمين مستشفى قورينا الطبي

في تصريح خاص لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” قال الناطق باسم مديرية أمن شحات ملازم “حسن بواكريم” إن مدير مديرية أمن شحات العقيد “محمد فرج” قام يوم الثلاثاء بزيارة الى مستشفى قورينا الطبي للأمومة والطفولة والطوارئ بمدينة شحات، وذلك في إطار السعي إلى تأمين المرفق الطبي طيلة عمله على مدار 24 ساعة.

وبحث مدير مديرية أمن شحات خلال هذه الزيارة مع مدير عام المستشفى “محمد الحبل” سبل تأمين مرافق المستشفى، وإخلاء المباني المستغلة من قبل المواطنين وإرجاعها إلى إدارة المستشفى للاستفادة منها.

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