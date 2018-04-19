مستشفى سوسة المركزي يستكمل تجهيز قسم النساء والولادة

قال مدير المكتب الإعلام والتثقيف الصحي بمستشفى سوسة المركزي “وسيم بالط” في تصريح خاص لمراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” إنه قد تم يوم الخميس الماضي الانتهاء من أعمال تجهيز وتنظيم قسم النساء والولادة داخل المستشفى على أعلى مستوى متعارف عليه.

وأضاف “بالط” أنه تم توفير عدد من الحضانات الطبية الخاصة بالأطفال حديثي الولادة والتي تم تدريب وتعليم الكادر الطبي بالمستشفى على تشغيلها واستخدامها إضافة إلى تجهيز كامل لغرف الإيواء بالقسم.

وأشار إلى أن القسم سيبدأ في استقبال الحالات قريباً وبشكل متواصل على مدار الساعة.

يذكر أن مستشفى سوسة المركزي يغطي مساحة كبيرة على امتداد الشريط الساحلي شمالي مدينة شحات من سوسة إلى درنة.

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