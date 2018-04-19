داخلية المؤقتة تعلن القبض على متورطين في إغتيال الناظوري

ليبيا – أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة بيان لها أمس الأربعاء عن إلقاء القبض على متورطين في في محاولة اغتيال رئيس الأركان العامة الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبد الرازق الناظورى باستخدام سيارة مفخخة انفجرت أثناء مرور موكبه في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي

داخلية المؤقتة أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه سيتم الإعلان عن هوية المتورطين لاحقاً حال الانتهاء من التحقيقات وتثبيت الاتهام عليهم أو تبرئتهم ، مؤكدةً على أن مختلف الأجهزة الأمنية والضبطية باشرت على الفور في عمليات جمع الاستدلال والتحقيقات اللازمة.

أعربت داخلية المؤقتة عن أملها في الشفاء العاجل لجرحى التفجير وهم فرج سالم العبدلي (شرطي)، وعدي خالد الورفلي، وأحمد عكاشة صالح (سوداني الجنسية)، تترحم الوزارة على الشهيد البريء الذي سقط إثر هذه العملية، ويدعى عبد الله إبراهيم أحمد وهو سوري الجنسية، تزامن مروره بمكان الانفجار لحظة وقوعه.

وتشير الوزارة إلى أنها استدعت خبراء المتفجرات لعين المكان لمعاينة الموقع ومعرفة نوع السيارة المفخخة التي انفجرت والعبوات الناسفة التي تم تفخيخ السيارة بها لفك أي ملابسات للحادثة.

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت أوامرها الفورية لكل الأجهزة الأمنية للانتقال إلى مكان الانفجار وإعلان حالة الاستعداد القصوى في مقارها وذلك تحسباً لأي طارئ ولتسهيل حركة المواطنين المارين بمكان الانفجار.

الوزارة حذرت في ختام بيانها كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن، داعيةً المواطنين الى الوقوف مع رجال الأمن من خلال تسهيل مهامهم والإبلاغ الفوري عن أية تحركات مشبوهة من شأنها الإخلال بالأمن أو إحباط المعنويات.

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