المباحث العامة أجدابيا تلقي القبض على إرهابي بمنطقة الزويتينة

أجدابيا 19 أبريل 2018 (وال) – تمكن فرع المباحث العامة أجدابيا من القبض على أحد أفراد الخلايا النائمة التابعة للجماعات التكفيرية بمنطقة الزويتينة والتي تبعد عن مدينة أجدابيا حوالي “25” كلم غرب .

وأكد رئيس فرع المباحث العامة أجدابيا مقدم سعد بوهريرة بورود معلومة من فاعل خير تفيد بتحركات مشبوه لشخص يتنقل بين مدينتي أجدابيا والبريقة .

وقال بوهريرة إنه تم تتبع المشتبه به حتى وصوله إلى مقر إقامته بمنطقة الزويتينة والقبض عليه، لافتاً إلى أنه تم فتح التحقيق معه واتضح أنه يتبع جماعة مايسمي التكفير والهجرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي .

وأوضح رئيس فرع المباحث العامة أجدابيا أنه تم العثور على مجموعة من الكتب بحوزة الإرهابي والتي تحمل فكر الإخوان المسلمين والجماعات التكفيرية .

وأضاف بوهريرة أنه قد تم إحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات، مشدداً إلى ضرورة تعاون المواطنين في التبليغ لدي جهات الاختصاص عن أي تحركات مشبوهة لأي شخص كان . ( وال – أجدابيا) ع ع

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