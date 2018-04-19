مسؤولون في سرت يتفقدون محطات الكهرباء والاتصالات

قام عضو المجلس البلدي سرت ورئيس لجنة البنية التحتية غيث عبداللة اوحيدة رفقة عدد من المسؤولين بقطاعي الاتصالات والكهرباء بجولة تفقدية ميدانية لمحطات الاتصالات والكهرباء الواقعة في نطاق البلدية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس البلدي سرت، إن الجولة شملت العديد من محطات الاتصالات والكهرباء دخل مدينة سرت وضواحيها منها شركة هاتف ليبيا والمقسم الريفي اللاسلكي والذي يربط المناطق المحيطة بسرت من الهيشه الجديد وممتد الي مناطق جنوب سرت الى رأس الانوف شرقا.

وأوضح المكتب، أن عضو المجلس شدد على ضرورة الاهتمام بمحطة اتصالات سرت (2) لأهميتها الاستراتيجية لمدينة سرت خاصه وليبيا عامة كونها تربط كوابل الألياف البصريه من الغرب إلى الشرق والجنوب بالاضافه إلى شبكة الألياف البصرية داخل مدينة سرت.

وأكد أن البلدية ستعمل على معالجة المشاكل التي تواجهها محطات الاتصالات والكهرباء والعمل على صيانتها من الأضرار التي لحقت بها بسبب الحرب وحمايتها من السرقة والعبث والتخريب.

ورافق عضو المجلس البلدي خلال الجولة التفقدية مدير مكتب اتصالات هاتف ليبيا بسرت احمد يوسف ومساعد مدير ادارة الوسطى سرت بشركة العامة للكهرباء رمضان ابو شوفه ورئيس لجنة الازمه سرت بالشركة العامة للكهرباء فتحي سليمان وعدد من المهندسين والفنيين بشركتي المدار الجديد وليبيانا للهاتف المحمول.

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