لهذا السبب..نقابة المحامين في طبرق تبحث تعليق عمل المحامين في محاكم ليبيا

المتوسط:

أصدرت النقابة الفرعية للمحامين في طبرق أمس الأربعاء، بياناً استنكروا فيه الانتهاكات التي تتعرض لها مهنة المحاماة في ليبيا والتي ترتب عليها وفاة المحامي مختار خليفة بن رجب قبل أيام والمحتجز في طرابلس.

وحمل أعضاء النقابة خلال البيان، المسؤولية الكاملة لرئيس نيابة جنوب طرابلس الكلية والمجلس الأعلى للقضاء في حادثة وفاة المحامي مختار خليفة رجب إثر سجنه دون وجود أي اتهام واضح بحقه.

ووفقاً للبيان، تدرس النقابة تعليق عمل المحامين كلياً بجميع محاكم ليبيا لكي تثبت للعالم أن القضاء الليبي يكفل حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه وأن تتوفر له محاكم عادلة ونزيهة.

وأهابت النقابة بالعقلاء من مجلس القضاء وقف هذه الحرب المعلنة على مهنة المحاماة في ليبيا ، حيث ستعمم سائر الانتهاكات التي تتعرض لها مهنة المحاماة من مجلس القضاء الليبي على كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والاتحادين العربي والدولي للمحامين.

