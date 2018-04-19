النائب علي القطراني يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف الفريق عبدالرازق الناظوري

بنغازي 19 أبريل 2018 (وال) – أدان نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع غير الدستوري علي القطراني بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس الأركان العامة الحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري

وقال القطراني أن هذا العمل الإرهابي محاولة فاشلة للنيل من المؤسسة العسكرية التي قضت على الإرهاب والتطرف في المدينة بنغازي.

ودعا نائب رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري جميع الأجهزة الأمنية إلى تكاثف الجهود والقبض علي هؤلاء المجرمين وتقديهم للعدالة والقضاء.

يشار إلى أن رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري نجا أمس الأربعاء من محاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة انفجرت خلال مرور موكبه بها في مدينة بنغازي التي يرأس الغرفة المركزية لتأمينها. (وال – بنغازي) م ك / هــ ع

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