نقابة سادة الأشراف في ليبيا تستنكر التفجير الذي استهدف الفريق عبد الرازق الناظوري

بنغازي 19 أبريل 2018 (وال)- استنكرت النقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا بأشد عبارات الإدانة اليوم الخميس، التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب سيادة رئيس الأركان العامة الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري في منطقة سيدي خليفة في ضواحي بنغازي .

وأعربت النقابة في بيان لها – عن فرحتها بسلامة سيادة الحاكم العسكري سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري ومن معه، وتترحم على الشهداء الذين قضوا في التفجير، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى .

وطالبت النقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا بتشديد القبضة الأمنية على كامل تراب إقليم برقة .

وقالت النقابة في بيانها : إن “كان هذا العمل الجبان هدفه تعطيل المسار السلمي، وإيصال صورة مشوهة للعالم الخارجي بأن برقة لا تنعم بالأمن، فإننا نقول لهم اتقوا الله في الشعب الليبي أيها الواهمون، وإن الحق سينتصر وسيعم الأمن كافة ربوع ليبيا، وسيعيش الشعب الليبي العظيم مجاهدين مرابطين على ثغور هذا الوطن الغالي” . (وال- بنغازي) ب ع/ ر ت

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