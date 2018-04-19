صنع الله: تهريب الوقود يكلف ليبيا 750 مليون دولار سنويا

شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في ندوة افتتاحية حول سرقة النفط والوقود المنعقدة في جنيف بحضور ممثلي قطاع النفط الدولي.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة ان صنع الله طالب بسلسلة من الإجراءات لإنقاذ القطاع وبلاده من الأضرار الاقتصادية والمجتمعية الكبيرة التي يتسبب فيها تهريب الوقود المنتشر في ليبيا.

وتحدث صنع الله عن مدى تأثر ليبيا بالتهريب المنظم للوقود، مصرحاً بأن ذلك يكلف الاقتصاد الليبي أكثر من 750 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى الضرر المجتمعي الذي خلفه هذا السلوك غير الشرعي، الذي لم يقتصر على الخسائر على المستوى المادي فقط، بل تسبب في فقدان احترام سيادة القانون وهو ما يشكل خطورة كبيرة.

وطالب صنع الله المؤسسات والهيئات الليبية والمجتمع الدولي مثل مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) والمعهد الأوروبي للشرطة (سيبول) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، بالعمل على سلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تعطل وتفكك شبكات التهريب.

وتشمل مبادرة مكافحة التهريب المقترحة استخدام أنظمة لوضع علامات تعقب في الوقود لمساعدة الجهات المسؤولة على تطبيق القانون الليبي والدولي لجمع الأدلة التي تثبت جرائم تهريب الوقود أو سرقته، وتشجيع المجتمع على فرض عقوبات وحجز أصول المجرمين لتعود المكاسب غير الشرعية إلى الشعب الليبي، وتوسيع ولاية عملية صوفيا لتشمل الوقود المكرر بالإضافة إلى النفط الخام، والعمل مع مكتب النائب العام لضمان مقاضاة أولئك المسؤولين، وتشجيع السلطات المختصة في ليبيا على النظر في إصلاح نظام دعم المحروقات الذي لا يحقق أهدافه، بل على العكس يخلف أرباحا هائلة للمجرمين.

وأضاف المهندس مصطفى صنع الله: “تأثير تهريب الوقود أكثر خطورة من ذلك لأنه يقوم بتدمير نسيج البلد، حيث لم يتوغل مهربو الوقود واللصوص فقط في الميليشيات التي تسيطر على الكثير من المناطق في ليبيا ولكنهم توغلوا أيضا في بعض شركات توزيع الوقود التي من المفترض أن تقوم بتوصيل الوقود بسعر زهيد للمواطنين الليبيين”.

وتابع “لقد أفسدت المبالغ الضخمة من الأموال الناتجة عن عمليات التهريب ضعاف النفوس في المجتمع الليبي.”

وأضاف قائلا: ” ومع توفر الأرباح الهائلة، لم تكن الإجراءات القليلة التي اتخذت حتى الآن كافية لإنشاء رادع حقيقي لمهربي الوقود” معلنا عن استراتيجية جديدة رئيسية لمكافحة تهريب الوقود في ليبيا، داعيا الشعب الليبي لان يفعل كل ما في وسعه لدعم هذه الاستراتيجية والقضاء على ويلات سرقة الوقود وتهريبه.

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