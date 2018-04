المتوسط:

أدانت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، الهجوم الإرهابى، الذى استهدف رئيس الأركان العامة والحاكم العسكري درنة – بن جواد، الفريق عبد الرزاق الناظوري.

وقالت السفارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر أمس:« ندين بشدة الهجوم الذي وقع اليوم على الفريق الناظوري في بنغازي، عميق مواساتنا الى أسر الضحايا البريئة، لا مكان للعنف والرعب، والشعب الليبي يستحق كل خير».

