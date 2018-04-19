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السفير البريطاني يدعو لملاحقة المتورطين في استهداف الفريق عبد الرازق الناظوري

تم النشر منذُ 1 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 19 أبريل 2018 (وال)  دان السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر الهجوم الذي استهدف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، والحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من بن جواد غربا وحتى درنة شرقا، الفريق عبدالرازق الناظوري.

وقال بيكر في تغريدة للسفارة البريطانية لدى ليبيا على موقع “تويتر” أدعو “السلطات الليبية إلى ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، كما أُقدم التعازي الحارة لأهالي الفقيد نتيجة هذا الهجوم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ليبيا”.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت أثناء مرور موكب الناظوري بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين فيما نجا الناظوري ومرافقيه. (وال – طرابلس) ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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