«كاجمان» يبحث مع رئيس «الوطنية للتعليم التقني» المشاكل التي يواجهها

عقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام كاجمان، اجتماعًا أمس الأربعاء، مع رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور عادل زنداح، لمناقشة القرارات الأخيرة التي أصدرها المجلس الرئاسي بإنشاء عدد من الكليات التقنية، والمعاهد التقنية العليا ببلديات مختلفة وكيفية تفعيلها بما يتوافق مع متطلبات إنشائها.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، سير عمل التعليم التقني والفني والنجاحات التي حققها رغم ضعف الميزانية للهيئة، ومناقشة الحلول المناسبة لسداد المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس القارين والمتعاونين التي توقفت الأخيرة عن الصرف منذ سنة 2014.

وبحث الطرفان أيضًا، خلال اللقاء، آلية دعم المجلس الرئاسي للتعليم التقني والفني على اعتباره المنفذ الوحيد لإعمار البلاد في المستقبل.

ومن جانبه، أكد “كاجمان”، أن هناك تطور وتحديث ملحوظ في التعليم التقني والفني مشيراً إلى أن كل ما تم مناقشته اليوم سيكون محل اهتمام المجلس الرئاسي والعمل على تذليل كافة الصعاب أمام التعليم التقني والفني.

وأكد النائب بالمجلس، ضرورة التواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل سداد مستحقات أعضاء هيئة التدريس القارين والمتعاونين، شاكرًا وزارة التعليم على جهدها المبذول من أجا إنجاح العملية التعليمية في ليبيا.

