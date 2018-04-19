قرابة 400 ألف شخص عادوا من ليبيا إلى مصر منذ العام 2015

أعلنت السلطات المصرية أنها أنهت إجراءات سفر ووصول 1375 مصريا وليبيا، و320 شاحنة، عبر منفذ السلوم البري الحدودي بين ليبيا ومصر خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت مصادر إعلامية أن مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، تلقى إخطارا بإنهاء إجراءات سفر 857 شخصا للجانب الليبي، بينهم 224 مصريا و633 ليبيا كما جرى إنهاء إجراءات وصول 518 بينهم 403 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و115 غادروا متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب العملية الإرهابية التي استهدفت 21 قبطيا فى ليبيا، إلى 392 ألفا و600 مصرى.

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