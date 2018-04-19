ضبط أحد أفراد الخلايا النائمة التابعة للجماعات التكفيرية في منطقة الزويتينة

أخبار ليبيا24

ضبط فرع المباحث العامة أجدابيا أحد أفراد الخلايا النائمة التابعة للجماعات التكفيرية في منطقة الزويتينة “25” كلم غرب المدينة .

وأكد رئيس فرع المباحث العامة أجدابيا مقدم سعد بوهريرة بورود معلومة من فاعل خير تفيد بتحركات مشبوه لشخص يتنقل بين مدينتي أجدابيا والبريقة .

وقال بوهريرة إنه تم تتبع المشتبه به حتى وصوله إلى مقر إقامته في منطقة الزويتينة والقبض عليه، لافتاً إلى أنه تم فتح التحقيق معه واتضح أنه يتبع جماعة مايسمى التكفير والهجرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأوضح رئيس فرع المباحث العامة أجدابيا أنه تم العثور على مجموعة من الكتب بحوزة الإرهابي والتي تحمل فكر الإخوان المسلمين والجماعات التكفيرية.

وأضاف بوهريرة أنه تم إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات، مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين في التبليغ لدى جهات الاختصاص عن أية تحركات مشبوهة لأي شخص كان.

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