الخارجية الفرنسية: “حفتر” بحالة جيدة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يتلقى العلاج في إحدى مستشفيات العاصمة باريس، وأن حالته أفضل.

ونقلت قناة “العربية” عن إذاعة فرنسا الدولية، تصريحات وزير الخارجية التي تمثل أول إعلان رسمي فرنسي عن الوضع الصحي للمشير خليفة حفتر.

وقال لودريان أمام لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الفرنسي:” إن حفتر يتلقى العلاج بمستشفى عسكري في باريس وحالته أفضل، ولم يدل بتفاصيل أخرى”.

وانتشرت أنباء عن إصابة حفتر بجلطة دماغية وأنه في وضع صحي سيء بمستشفى في العاصمة باريس، كما أشارت تقارير أخرى إلى أنه لن يكون قادرًا على تأدية مهامه وهو ما شجّع على التكهنات بشأن قيادة الجيش الليبي من بعده.

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