رئيس ” المسابقات ” مفقود .. أين اختفى؟؟

في الوقت الذي طفت فيه العديد من المشاكل بخصوص آلية تنظيم المسابقات، ورغم التهديد الحقيقي الذي طال ومازال يهدد سير مباريات الدوري الممتاز اختفى عن المشهد الرياضي “حسين حبيب” رغم ترؤسه للجنة المسابقات وتحمله للمسؤولية الأكبر لعواقب أخطاء التنظيم والتنسيق بين الفرق المتنافسة .

حبيب لايرد على هواتف معظم الصحفيين، ولا يظهر حتى ولو بمكالمة قصيرة في معظم البرامج الرياضية على الساحة الإعلامية ، وحتى صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي صارت حائطا لنشر الصور المتعلقة بحياته اليومية البعيدة عن صلب عمل من توضيح أو شرح أو إجابة لأكثر من سؤال يبحث عنه الجميع، ووصل به الحال إلى تعمد عدم الرد على مكالمات مندوبي الأندية الراغبة في توضيح من لجنة المسابقات بخصوص آلية دورينا.

بداية الغياب لم تكن مع صراع فرق المجموعة الرابعة ، بل امتنع عن الرد عن الهاتف عندما اتصلت به إدارة التعاون اجدابيا للتنسيق بخصوص مباراة فريقها الأول ضد الأهلي بنغازي وتجاهل رنين مكالمة إدارة الخمس المعترضة على قرار لجنته باختيار ملعب ترهونة لمباراة الخمس والمحلة .

تفاقم المشكلة جعلنا اليوم نطرح سؤالاً : هل لحبيب هاتف بلا رنين؟

غياب غير مبرر ، وأندية اختلفت في كل شيء إلا في تعامل حبيب ، الذي صار اليوم نقطة الاتفاق الأولى .

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