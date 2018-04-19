ماذا في لقاء المجبري بمنسقة الشؤون الإنسانية لليبيا ؟

التقى النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري، اليوم الخميس منسقة الشؤون الإنسانية لليبيا بالأمم المتحدة “ماريا ريبيرو”.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس بحث خطة الاستجابة للحاجات الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا لسنة 2018.

واستعرض المشاركون في اللقاء عدداً من الخطوات المهمة خلال المرحلة القادمة، وأولويات تنفيذها لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وكذلك إيصال الإمدادات الإنسانية بشكل آمن بغية ضمان الحصول على الخدمات الأساسية، وخاصة في مجال الصحة، بشكل مستمر.

وأعربت “ماريا ريبيرو” عن أملها في استمرار مثل هذه اللقاءات لما لها من أهمية على الصعيد الإنساني.

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