تقنية G5 تدخل ليبيا العام القادم

#خاص

بحثت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية مع شركتي هاواوي وزد تي أي الصينيتين العاملتين في مجال الاتصالات والتقنية نقل تقنية G5 وتطبيقاتها وتقنيات أخري مبتكرة إلي ليبيا خلال العام القادم .

وستقوم مجموعة من الخبراء والمتخصصين الصينيين بتدريب عدد من المهندسين الليبيين حول هذه التقنيات فيما تم عرض احدث المستجدات في هذه التقنية ضمن ورشة عمل متخصصة في الثامن من الشهر الجاري في الصين حضرها نخبة من المتخصصين الليبيين في هذا المجال .

وتحتل هواوي المرتبة الثالثة بعد سامسونج وابل في خريطة الاكثر بيعا للهواتف حول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية