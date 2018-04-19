اجتماع لبحث تفعيل وحدة دعم المرأة

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمدة حمزة اليوم الخميس مع كل من وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات إيمان بن يونس، ووزير الشؤون الاجتماعية فاضي شافعي، لبحث تفعيل وحدة دعم وتمكين المرأة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحث تحديد معايير ترشيح رئيس ونائب رئيس وحدة تمكين المرأة.

واستعرض الاجتماع، السير الذاتية للمتقدمات لشغل الوظائف المشار إليها، والتي وصلت إلى حوالي ثمانين متقدمة من مختلف مناطق ليبيا، حيث تم تحديد أسماء المتقدمات اللاتي تم اختيارهن لتحديد موعد المقابلة .

وحضر الاجتماع المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي، الطاهر السني، و هند شوبار مستشار الشؤون الخدمية للنائب أحمد معتيق.

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