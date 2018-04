تعليم المؤقتة توضح بشأن مواعيد الامتحانات

أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام، بحكومة الوفاق عادل جمعة، اليوم الخميس، بقاء مواعيد امتحانات طلبة سنوات النقل والشهادات العامة على ما هي عليه دون تغيير.

وقال جمعة في تصريحات إن مواعيد الامتحانات التي أقرها وزير التعليم ماتزال كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، مضيفا أن قرار تعديلها غير وارد.

وأوضح أن تقديم الامتحانات المحددة لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ثابتة غير ممكن في الوقت الحالي، بسبب البداية المتأخرة للعام الدراسي، وضرورة استيفاء مفردات المقررات الدراسية، وضيق الوقت المطلوب لإنهاء الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات.

الجداول التالي تبين مواعيد الدراسة والامتحانات والعطلات للعام الدراسي 2017-2018

