«عدل الوفاق» والمنظمة الدولية للهجرة تناقشان ظاهرة الإتجار بالبشر

المتوسط:

انعقد صباح اليوم الخميس، بمقر ديوان وزارة العدل بحكومة الوفاق اجتماعاً لمناقشة التقدم في التحضير لعقد ورشة عمل تضم كافة الوزارات المعنية بظاهرة التجارة بالبشر، وبمشاركة خبراء دوليين بالمنظمة الدولية للهجرة IOM.

وحضر الاجتماع، الذي يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، مستشار وزير العدل ورئيس قسم التعاون بالوزارة وخبراء من المنظمة في مجال الاتجار بالبشر.

وتستهدف ورشة العمل إعادة صياغة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي أعدته وزارة العدل في وقت سابق للوصول إلى صيغ مثلى تمهيداً لإحالته للسلطة التشريعية لإصداره.

