مدرسة الشهيد إمحمد الباعور بتوكرة تحتفل بختام العام الدراسي

العنوان-توكرة أقيم بمدينة توكرة حفل بمناسبة نهاية العام الدراسي 2017 ـ2018 بمدرسة الشهيد امحمد الباعور البرغثي للتعليم الأساسي بمدينة توكرة التابعة لمكتب شؤون التعليم توكرة . وقال المشرف ومنظم الحفل مدير المدرسة الاستاذ ( ابراهيم بوجنات ) للعنوان : إنه تم خلال الحفل افتتاح معرض مدرسي منوع يحتوي على المقتنيات والأكلات الشعبية المختلفة التي تبين …

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