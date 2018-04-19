مدرسة الشهيد إمحمد الباعور بتوكرة تحتفل بختام العام الدراسي

العنوان-توكرة أقيم بمدينة توكرة حفل بمناسبة نهاية العام الدراسي 2017 ـ2018 بمدرسة الشهيد امحمد الباعور البرغثي للتعليم الأساسي بمدينة توكرة التابعة لمكتب شؤون التعليم توكرة . وقال المشرف ومنظم الحفل مدير المدرسة الاستاذ ( ابراهيم بوجنات ) للعنوان : إنه تم خلال الحفل افتتاح معرض مدرسي منوع يحتوي على المقتنيات والأكلات الشعبية المختلفة التي تبين …
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صحيفة العنوان الليبية
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