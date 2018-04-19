إسعاف طائر وبحري قريبا في ليبيا

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، قرب تفعيل الإسعاف الطائر، بأسعار رمزية للمواطنين بعد حل المعوقات المالية وتسييل المبالغ اللازمة لصيانة الطائرات.

وكشف علي، خلال مؤتر صحفي عقده في طرابلس، الخميس، عن تسليم 260 سيارة إسعاف على 150 فرعا للجهاز على مستوى ليبيا، لتتمكن المناطق الليبية كافة من الحصول على الخدمات الصحية.

وقال علي، خلال استعراضه لإنجازات الجهاز خلال الربع الأول من العالم الحالي، إنه سيتم استحداث الإسعاف البحري، وذلك بعد تزويد الجهاز بزورق بحري متكامل يحمل غرفة عناية فائقة سيتم استيراده من إيطاليا.

وأشار إلى أنه تم إرسال لجنة إلى إيطاليا لبحث تطوير الجهاز بغرفة مركزية تربط بين الإسعاف البري والبحري و الطائر، لخدمة الحالات الصحية على مدى الـ24 ساعة.

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