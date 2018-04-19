"كتيبة البقرة" تنفي استهداف مطار امعيتيقة

نفت الكتيبة 33 مشاة التابعة لرحبة الدروع بتاجوراء الاتهامات التي وجهت لها من قبل قوة الردع الخاصة باستهداف مطار امعيتيقة بقذائف صاروخية وإصابة احدى الطائرات.

وقالت رحبة الدروع بتاجوراء في بيان، “إن عناصر الكتيبة 33 مشاة ينفون نفيا قاطعا استهدافهم لمطار معيتيقة بقدائف هاون أو التجرؤ على مثل تلك الأفعال”

وأكد البيان أن هناك أيادي خفيه تريد زرع الفتنه من هذا الأمر؛ مشيرا إلى أن غرفة العمليات المشتركه ومجلس أعيان وحكماء تاجوراء تسلموا هذا الملف .

وسقطت قذيفة صاروخية صباح اليوم الخميس على مطار معيتيقة وأصابت طائرة ايرباص 320 تابعة للخطوط الجوية الليبية كانت تستعد للاقلاع.

واتهمت قوة الردع الخاصة الكتيبة 33 مشاة أو ما تعرف بـ” كتيبة البقرة” بإطلاق القذيفة.

يشار إلى أن الكتيبة 33 مشاة هاجمت مطار امعيتيقة في فبراير الماضي وأشتبكت مع عناصر قوة الردع الخاصة وسقط خلال تبك المواجهات اكثر من 20 قتيلا بينهم مدنيين.

ويطالب قادة الكتيبة 33 التي تدين بالولاء لمفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني والجماعة الليبية المقاتلة، بإطلاق سراح أشخاص مقبوض في سجن معيتيقة بتهم الاٍرهاب.

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