استكملت أعمال صيانة المركز الصحي النموذجي بقاريونس، بإشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتأتي الخطوة في إطار الأعمال وفق ما تسعى إليه بلدية بنغازي، لإعادة الاستقرار في المناطق المتضررة جراء حرب الجماعات الإرهابية التي شهدتها بعض مناطق بنغازي ومنها منطقة قاريونس.

