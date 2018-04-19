الرئاسي يبحث مع داخلية الوفاق الأوضاع في الجنوب

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام عاشور سبل دعم مديريات أمن الجنوب وتوفير الإمكانيات المتمثّلة في الآليات العسكرية والاحتياجات الخاصة بأفراد الأمن.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد الْيَوْمَ الخميس بديوان رئاسة الوزراء أكد على ضرورة تفعيل دور مديريات الأمن في ظل الظروف الواقعة بالجنوب.

وتطرق الاجتماع إلي ملف الهجرة الغير شرعية والخدمات التي يمكن تقديمها لمراكز إيواء المهاجرين ومتابعتها والوقوف على احتياجاتها.

وبحث الاجتماع سير عمل اللجنة الوزارية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي فيما يتعلق الشق الأمني الخاص بمنطقة الجنوب.

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