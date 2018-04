عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، العميد عبد السلام عاشور، اجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي الجميل ومدير مديرية أمن الجميل لبحث عدد من الملفات الخدمية والأمنية التي تخص المنطقة.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس المشاكل والعراقيل التي تعيق سير عمل المؤسسات الواقعة في نطاق البلدية.

