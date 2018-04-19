السفارة البريطانية تلتقي في ليبيا متقدمين لمنحة "تشيفننج"

أعلن المستشار السياسي بالسفارة البريطانية لدى ليبيا جون ورغان إجراء مقابلات في ليبيا بشأن إعطاء المنحة الدراسية “تشيفننج”

وقال ورغان في تغريدة له بموقع تويتر “انتهينا للتو من اخر مقابلات منح تشيفننج في طرابلس، سعيد بمقابلة العديد من شباب وشابات ليبيا المميزين وأتمنى للجميع التوفيق”.

يشار الى ان برنامج منح تشيفنينج هو أحد برامج المنح للدراسة فى المملكة المتحدة، وهـو برنامج منح دراسية شهير وريادى لشموله العديد من التخصصات الدراسية ويضم أكثر من 700 منحة دراسية مختلفة، ويتبع وزراة الخارجية البريطانية، للحصول على منحة تشفينينج ويستفيد من المنحة مواطني والمقيمين بدول مصـر، سـوريا، لبنان، فـلسطين، الأردن، ليبيا، تـونس، الجـزائـر، اليمن، والـعراق.

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