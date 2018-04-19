إعادة 21 مهاجر طواعية من طرابلس إلى الكاميرون

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس عودة 21 مهاجرا يحملون الجنسية الكاميرونية الى بلدهم بينهم طفلين وامرأتين.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز أن من بين العائدين طواعية لبلدهم طفل رفقة والديه وأخته التي ولدت في مقر الجهاز موضحا أن إعادة المهاجرين تمت اليوم الخميس عبر مطار امعيتيقة باتجاه مطار العاصمة الكاميرونية ياوندي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي للمهاجرين في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

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