اجتماع لجنة الازمة بسبها مع مسؤولي قطاع الصحة

اجتمع رئيس لجنة الازمة بالمجلس البلدي سبها ” غدفي ابوسعدة” ورئيس المجالس المحلية “نوري الغويزي” ودلك اليوم الخميس بقاعة المجلس البلدي سبها وحضر الاجتماع مدير المركز الطبي سبها الدكتور عبدالرحمن عريش ومدراء مصحات وعيادات كلا من مصحة العفاية وعيادة الهلال الاحمر بسبها ومصحة الرحمة ومصحة المنار ورئيسة نقابة الصيادلة بفزان ومدير مكتب الخدمات الصحية المكلف.

وتم خلال هذا الاجتماع بحث اهم الموضوعات والمشاكل التي تعرقل قطاع الصحة وكيفية الخروج من الازمة التي تمر بها مدينة سبها .

واستعرض المشاركون في الاجتماع المشكلة التي تعاني منها الصيدليات عموما وهي نقص الادوية وكيفية توفيرها من كافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية وغيرها.

ودعا المشاركين في الاجتماع المصحات الخاصة بتقديم بعض الخدمات مجانا للمواطن مثل الكشف على المرضى.

كما تم خلال الاجتماع التاكيد على متابعة عمل الصيدليات ومراقبة صلاحيات الادوية والتاكد من كفاءة العاملين بها ومراقبة ومتابعة التراخيص بالعيادات والمصحات الخاصة والعمل على تكثيف الجهود مع الرقابة الادارية لحث الصيدليات من تجديد التراخيص و منع اي صيدلية من توضيف خريجي كلية اللغات كبديل لخريجي كلية الصيدلة المتخصصين في مجالهم

والعمل على متابعة الصيدليات والتي بلغ عددها بلجنوب 200 صيدلية من اتمام اجراءات الترخيص حيث اتضح عدد الصيدلياات المرخصة يبلغ فقط 25 صيدلية.

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