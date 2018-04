خلال افتتاح مديرية أمن جنزور “وزير داخلية الوفاق” يدعو الضباط لعدم الالتفات للتجاذبات السياسية

أكد وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور، أن افتتاح مديرية أمن جنزور هو إرساء للأمن والأمان في المنطقة الغربية بأكملها وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

ودعا عاشور، خلال كلمة القاها في احتفالية افتتاح مديرية أمن جنزور بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة ووكيل وزارة الداخلية كافة منتسبي وزارة الداخلية إلى القيام بأعمالهم على أكمل وجه دون الالتفات إلى التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد حالياً.

وألقت خلال حفل الافتتاح عديد الكلمات التي حيت القائمين على إنشاء هذه المديرية التي من شأنها المساهمة في بسط الأمن والأمان وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

هذا وحضر حفل الافتتاح، عميد وأعضاء بلدية جنزور ومدير وأعضاء مديرية أمن جنزور وعدد من مدراء مديريات الأمن وعدد من ضباط وضباط صف مديرية أمن جنزور وعدد من أهالي وحكماء ومشائخ وأعيان البلدية ومدراء عدد من المؤسسات الخدمية داخل بلدية جنزور وعدد من مندوبي بعثة الأمم المتحدة..

